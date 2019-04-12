В Москве выбрали самую красивую башкирку

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-12T10:56:16+03:00

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На днях в Москве состоялся финал конкурса красоты «Башкирская краса Москвы 2019». Организаторы сообщили «Комсомолке», что обладательницей гран-при стала 20-летняя Зилия Агишева. Девушка родом из Оренбургской области теперь представит столицу России на конкурсе «hылыукай-2019». Напомним, борьба за звание самой красивой башкирской девушки пройдет 27 апреля в ГКЗ «Башкортостан».

Организаторы конкурса сообщают, что призовые места в конкурсе заняли уроженки Башкирии.

1-е место Вице- hылыукай 2019 - 19-летняя Энже Габитова из Баймака, 2-е место Вице-hылыукай 2019 - 18-летняя Дина Юсупова родом из Белорецкого района, 3-е место hылыукай 2019 - 19-летняя Аделя Алибаева из Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU