В Башкирии на трассе грузовик столкнулся с легковушкой, один человек погиб
В минувший четверг, 11 апреля, в Иглинском районе Башкирии произошло жуткое ДТП. На трассе Самара-Уфа-Челябинск столкнулись ВАЗ-21099 и грузовик «Volvo». По данным республиканской Госавтоинспекции, легковушка двигалась по правой стороне дороги и задела попутный большегруз. В результате столкновения отечественный автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Daf».
В результате двойного столкновения водитель ВАЗ-21099 скончался на месте ДТП. В причинах смертельной аврии теперь предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.
Всего за прошедшие сутки на территории Башкирии зарегистрировано пять аварий, где погибли два человека и еще трое получили травмы, сообщает ГИБДД по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU