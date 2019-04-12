Элвин Грей даст бесплатный концерт на площади в Сибае

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-12T10:47:31+03:00

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Известный башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, намерен дать концерт в Сибае. Своими планами артист поделился в «Инстаграме».

- Дорогие жители города Сибай, я не мог оставаться в стороне и не словом, а делом хочу поддержать вас в этой непростой ситуации. Наконец-то мы решили все организационные вопросы и рад вам сообщить, что 1 мая на городской площади мы дадим большой концерт, – рассказал Юльякшин.

По его словам, концерт будет некоммерческим. Кроме того, Радик призвал и других артистов последовать его примеру и выступить вместе с ним на главной городской сцене.

Напомним, что артист и раньше высказывался в поддержку сибайцев, несколько месяцев страдавших из-за смога от заброшенного карьера. В минувшем феврале певец опубликовал обращение, в котором призывал не верить провокаторам и положиться на новое руководство республики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/702707" frameborder="0"></iframe> Элвин Грей даст концерт в Сибае.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU