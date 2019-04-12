На участке трассы Уфа-Аэропорт ограничили скорость
Это сделали на время ремонта
Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:
Трасса Уфа-Аэропорт вновь ремонтируется. Дорожники намерены убрать колеи, образовавшиеся в полотне за год. На время работ на участке от трассы М5 до остановки «Металлобаза» вводят ограничение скорости. По данным мэрии Уфы, теперь здесь нельзя разгоняться больше чем на 40 км/ч. Эта мера, по мнению властей, поможет обеспечить безопасность дорожного движения.
Автовладельцам приносят извинения за неудобства и обещают закончить работы в максимально сжатые сроки. Точных дат в муниципалитете пока не называют.
ИСТОЧНИК KP.RU