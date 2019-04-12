На участке трассы Уфа-Аэропорт ограничили скорость

СЕГОДНЯ 06:32 2019-04-12T06:32:16+03:00

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Трасса Уфа-Аэропорт вновь ремонтируется. Дорожники намерены убрать колеи, образовавшиеся в полотне за год. На время работ на участке от трассы М5 до остановки «Металлобаза» вводят ограничение скорости. По данным мэрии Уфы, теперь здесь нельзя разгоняться больше чем на 40 км/ч. Эта мера, по мнению властей, поможет обеспечить безопасность дорожного движения.

Автовладельцам приносят извинения за неудобства и обещают закончить работы в максимально сжатые сроки. Точных дат в муниципалитете пока не называют.

ИСТОЧНИК KP.RU