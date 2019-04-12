В Башкирии прекращены поиски Виктора Зорина

СЕГОДНЯ 06:08 2019-04-12T06:08:17+03:00

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик» объявили о том, что поиски пропавшего ранее 70-летнего Виктора Зорина официально прекращены. Житель Стерлитамака найден, он жив. Дополнительно о состоянии здоровья мужчины пока не сообщается.

Напомним, Виктор пропал 10 апреля. Он вышел из дома прямо в домашней одежде и ушел в неизвестном направлении. Родные сразу же забили тревогу, так как пожилой человек страдал потерей памяти и мог попросту заблудиться.

В тот же день в Стерлитамаке были организованы поиски, подключились добровольцы. Именно это, в итоге, и привело к положительному исходу.

Подробности того, где пропадал мужчина, появятся позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU