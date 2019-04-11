2019-04-11T19:43:25+03:00
Спорт

Игроки «Салавата Юлаева» в честь завершения сезона устроили частную вечеринку в одном из ресторанов Уфы

Особенно веселились легионеры [видео]
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Хоккеисты «Салавата Юлаева» официально ушли в отпуск. В честь завершения сезона и завоевания бронзовых медалей команда практически в полном составе собралась в одном из развлекательных заведений города. В социальные сети практически моментально попало видео с того вечера. На нем «юлаевцы» вовсю зажигают на танцполе под зажигательные хиты от диджея.

Выяснилось, что Линус Умарк и Теему Хартикайнен не только лидеры на льду, но и главные действующие лица на корпоративах. Швед солировал, а финн ему во всем помогал. В качестве микрофонов звездные легионеры использовали костыли, которые, по всей видимости, вырвали у капитана Григория Панина, получившего в серии с омским «Авангардом» тяжелейшую травму колена.

Все остальные игроки аплодировали и радовались неожиданному концерту. Заметно, за нынешний сезон атмосфера внутри коллектива серьезно улучшилась. Похоже, это и стало одной из причин хорошего результата.

Игроки "Салавата Юлаева" зажигают на частной вечеринке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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