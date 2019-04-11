Игроки «Салавата Юлаева» в честь завершения сезона устроили частную вечеринку в одном из ресторанов Уфы

СЕГОДНЯ 19:43 2019-04-11T19:43:25+03:00

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Хоккеисты «Салавата Юлаева» официально ушли в отпуск. В честь завершения сезона и завоевания бронзовых медалей команда практически в полном составе собралась в одном из развлекательных заведений города. В социальные сети практически моментально попало видео с того вечера. На нем «юлаевцы» вовсю зажигают на танцполе под зажигательные хиты от диджея.

Выяснилось, что Линус Умарк и Теему Хартикайнен не только лидеры на льду, но и главные действующие лица на корпоративах. Швед солировал, а финн ему во всем помогал. В качестве микрофонов звездные легионеры использовали костыли, которые, по всей видимости, вырвали у капитана Григория Панина, получившего в серии с омским «Авангардом» тяжелейшую травму колена.

Все остальные игроки аплодировали и радовались неожиданному концерту. Заметно, за нынешний сезон атмосфера внутри коллектива серьезно улучшилась. Похоже, это и стало одной из причин хорошего результата.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/702665" frameborder="0"></iframe> Игроки "Салавата Юлаева" зажигают на частной вечеринке.

ИСТОЧНИК KP.RU