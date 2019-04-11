2019-04-11T16:53:16+03:00
Происшествия

Уфимка задушила своего сожителя и три года оставалась безнаказанной

Только в 2019 году следователям удалось установить личность убийцы
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

В Уфе следователи возбудили уголовное дело против местной жительницы, которую подозревают в убийстве сожителя, совершенном три года назад.

В августе 2016 года в полицию поступило сообщение, что в одной из квартир в Калининском районе обнаружено тело 46-летнего мужчины. Его сожительница сообщила, что мужчина скончался по неизвестным для нее причинам – еще вечером он спокойно сидел дома и употреблял алкоголь. Вот только судмедэкспертиза показала, что несчастный скончался от удушения, также у него была зафиксирована черепно-мозговая травма. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», но три года не могли установить личность убийцы. Лишь только в 2019 году следователи-криминалисты совместно с сотрудниками уголовного розыска провели повторные допросы родственников и друзей убитого, и выяснили, что сожительница знала о смерти своего возлюбленного гораздо раньше, чем заявила в полицию. Позже ее причастность к преступлению была установлена.

По версии следствия, уфимка несколько раз ударила своего сожителя тяжелым предметом по голове и шее, а потом начала оправдываться, что мужчина упал со стула, а она нечаянно ударила его рукой по горлу.

- Сейчас с задержанной проводятся следственные действия с целью восстановления картины произошедшего. Подозреваемая заключена под стражу, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Комик, выступлением которого возмутились башкирские активисты, перенес все свои концерты в Уфе
ЦИК Башкирии возглавила Илона Макаренко
В Башкирии найден мертвым 67-летний Ханиф Сафин
Жители России создали петицию, где просят наказать виновных в гибели 21-летнего срочника из Башкирии
В Уфе двухлетняя девочка оказалась запертой в квартире
Радий Хабиров объявил войну парковкам на газонах: одному из уфимцев уже пришлось публично извиниться
Жительница Башкирии в эфире федерального телеканала рассказала об аномалиях своего тела
«Black Hop на районе»: в Уфу приезжает группа URATSAKIDOGI
В Башкирии новорожденный ребенок умер во время кормления
Житель Башкирии обокрал своих родственников, а потом потерял украденные деньги
В Башкирии в столкновении двух автомобилей пострадала женщина
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов малому и среднему бизнесу
В Уфе сотрудники социального центра издевались над бездомными