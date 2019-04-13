2019-04-13T09:30:32+03:00
Общество

В Башкирии закрыли сбор для малыша, родившегося без пищевода и почки

Теперь мама Аяза Ахметова может назвать сына здоровым ребенком
Яна БАЗЕКИНА
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За год своей жизни малыш перенес множество сложных операцийЗа год своей жизни малыш перенес множество сложных операций
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В прошлом году «Комсомольская правда-Уфа» писала о маленьком Аязе Ахметшине, который родился с кучей серьезных пороков. У малыша не было пищевода, анального отверстия, а также отсутствовала одна почка. Уже в первые сутки после рождения мальчик перенес серьезные операции по выведению гастро- и колостомы, благодаря которым Аяз выжил. За год уфимские хирурги сделали практически невозможное: Аязу провели пластику пищевода и прямой кишки, сформировали анус, и теперь малыш может кушать и оправляться самостоятельно.

Благотворительный фонд «Наши дети» не раз приходил на помощь маленькому Аязу и его родителям, собирая средства на дорогие лекарства и энтеральное питание. Наконец, волонтеры сообщили радостную новость: сбор закрыт, и малыш теперь здоров!

Остатки калоприемников и дорогих препаратов мама Аяза передала в больницу, для других нуждающихся маленьких пациентов. Семья Ахметшиных и волонтеры благотворительного фонда от всей души благодарят всех неравнодушных жителей Башкирии, которые откликнулись на призыв и помогли мальчику стать здоровым ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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