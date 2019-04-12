«Во славу донорам»: В Уфе может появиться памятник сдающим кровь людям
Республиканская станция переливания крови объявила конкурс на создание памятника донорам среди населения республики. Прислать свой проект памятника донорам можно до 6 мая 2019 года.
В дальнейшем готовый памятник будет установлен на территории станции (Батырская 41/1). Победителей путем голосования определит конкурсная комиссия, сформированная организатором, в нее войдут сотрудники службы станции переливания крови.
Работы будут оцениваться по следующим критериям: соответствие целям конкурса, уникальное художественное решение, соответствие культурным, моральным и эстетическим нормам, композиционная связь с архитектурной логикой Уфы и непосредственным местом планируемого размещения памятника.
Принять участие может любой желающий. Помимо того, что на основе работы победителя будет создан новый арт-объект, первые три места получат ценные призы.
Присылать свои работы можно на электронную почту: rspk991@mail.ru
ИСТОЧНИК KP.RU