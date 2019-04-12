2019-04-12T05:38:06+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии ограбила пенсионерку в ее собственной квартире

Ранее женщина была уже судима за кражу
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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На днях в полицию обратилась 73-летняя жительница Мелеузовского района, которая рассказала, что к ней домой ворвалась женщина и отобрала у нее кошелек, где хранились все сбережения в размере 10 тысяч рублей. В тот же вечер сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой – 37-летней жительницы деревни Кутушево – и задержали ее. Женщина не стала отпираться и созналась в содеянном. Удивительно, но совсем недавно налетчица уже была судима за кражу у той же самой пенсионерки.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемая заключена под стражу. Часть похищенных денег изъята и возвращена владелице, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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