СЕГОДНЯ 06:57 2019-04-12T06:57:52+03:00

С начала сезона в медицинские учреждения обратились уже 28 человек

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В Башкирии увеличивается число пострадавших от укусов клещей. Как сообщили в Управлении республиканского Роспотребнадзора, в период с 11 марта по 11 апреля в медицинские учреждения обратились 28 человек, которых укусили зловредные паразиты. К примеру, в прошлом году в это время было зарегистрировано всего два случая присасывания клещей.

- В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий запланировано проведение акарицидных обработок с осуществлением контроля качества и эффективности на площади около 4 тысяч Га, что соответствует уровню прошлого года, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре напоминают, что важным условием защиты от клещей является соблюдение правил поведения в лесу, правильное ношение одежды и использование репеллентов для обработки одежды и кожных покровов.

ИСТОЧНИК KP.RU