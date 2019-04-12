В Башкирии увеличивается число пострадавших от укусов клещей
В Башкирии увеличивается число пострадавших от укусов клещей. Как сообщили в Управлении республиканского Роспотребнадзора, в период с 11 марта по 11 апреля в медицинские учреждения обратились 28 человек, которых укусили зловредные паразиты. К примеру, в прошлом году в это время было зарегистрировано всего два случая присасывания клещей.
- В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий запланировано проведение акарицидных обработок с осуществлением контроля качества и эффективности на площади около 4 тысяч Га, что соответствует уровню прошлого года, - уточнили в пресс-службе ведомства.
В Роспотребнадзоре напоминают, что важным условием защиты от клещей является соблюдение правил поведения в лесу, правильное ношение одежды и использование репеллентов для обработки одежды и кожных покровов.
ИСТОЧНИК KP.RU