В Уфе двухлетняя девочка оказалась запертой в квартире

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-11T14:03:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 11 апреля, в службу спасения поступило сообщение, что в поселке Нижегородка в квартире оказалась запертой двухлетняя девочка. На место немедленно выехали спасатели, которых встретила мать ребенка и рассказала, что отправилась выносить мусор. В этот момент дверь захлопнулась, и попасть домой женщина уже не смогла. Как рассказали в Госкомитете республики по ЧС, спасатели проникли в квартиру через балкон третьего этажа и открыли дверь. К счастью, малышка даже не успела толком испугаться.

Напомним, что на этой неделе спасатели уже выезжали на помощь трехлетнему ребенку из Уфы, которого родители оставили одного дома. Малыш самостоятельно закрыл дверь, а открыть ее уже не смог. В этот же день в Кумертау родители оставили в квартире своего четырехлетнего сына, который не смог открыть дверь изнутри. И, наконец, 9 апреля в Дюртюлях 11-летний подросток нечаянно заблокировал замок входной двери, поэтому родителям пришлось вызывать спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU