В Уфе директор крупного предприятия три месяца не выплачивал сотрудникам зарплату

СЕГОДНЯ 20:56 2019-04-11T20:56:43+03:00

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В Уфе директор крупной строительно-монтажной фирмы долгое время не выплачивал своим сотрудникам заработную плату. Почти три месяца, с август по ноябрь, 2018 года руководитель кормил своих рабочих «завтраками», хотя у фирмы были деньги, чтобы рассчитаться с сотрудниками. В итоге общая задолженность перед 700 рабочими превысила 71 миллион рублей.

В отношении генерального директора следователи возбудили уголовное дело.

- В настоящее время следователи изучают документы кадровой и бухгалтерской отчетности предприятия, а также устанавливают точный размер задолженности и принимаются меры к скорейшему ее погашению, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU