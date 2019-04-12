В Уфе супружеская пара организовала преступный бизнес на «закладках» наркотиков

СЕГОДНЯ 07:30 2019-04-12T07:30:03+03:00

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На днях сотрудники полиции задержала супружескую пару из Уфы, промышлявшую наркотическими «закладками». При себе у молодых людей обнаружили десять свертков с «синтетикой».

Как выяснилось, преступным бизнесом 32-летний уфимец и его 29-летняя жена решили заняться несколько месяцев назад. Молодые люди приобретали наркотики, после чего фасовали их и прятали по тайникам. Удивительно, но места для «закладок» супруги выбирали самые открытые и оживленные – в городских парках и скверах. Причем парочка искренне считала, что их никто не заметит, ведь они просто прогуливались, держась за руки.

В квартире подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли еще 100 граммов запрещенного «зелья», которые супруги хотели расфасовать и сбыть.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере». Подозреваемые заключены под стражу, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU