2019-04-11T18:50:38+03:00
Общество

В уфимской мэрии опровергли информацию, что Салават Хусаинов раскритиковал «некрасивых людей»

Фейковая новость разошлась по мессенджерам
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Вчера, 10 апреля, уфимцы были весьма удивлены необычной новостью, которая разошлась по telegram-каналам и в WhatsApp. В сообщении говорилось, якобы на очередном оперативном совещании в мэрии первый заместитель главы городской администрации Салават Хусаинов раскритиковал внешний вид уфимцев и поручил «поручил провести работу с горожанами, чтобы некрасивых людей в городе стало меньше и брали пример с Москвы и Санкт-Петербурга». Уфимцы очень бурно отреагировали на новость, посчитав такое заявление оскорбительным и неприемлемым для представителей власти. Реакция городской администрации последовала незамедлительно.

- Данная информация в корне не соответствует действительности, - заявили в пресс-службе мэрии.

На самом деле Салават Хусаинов говорил о грязных машинах и поручил муниципалитету провести работу с водителями, чтобы те чаще мыли свои автомобили. А вот журналистам в городской администрации посоветовали быть осторожнее, распространяя фейковые новости без какого-либо подтверждения, и уточнять необходимую информацию в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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