2019-04-11T13:12:54+03:00
Политика

Радий Хабиров объявил войну парковкам на газонах: одному из уфимцев уже пришлось публично извиниться

На странице молодого человека в соцсетях появилось видео с извинениями
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Сегодня, 11 апреля, на страницах Радия Хабирова появилось необычное видео, где уфимский автомобилист извиняется перед горожанами за парковку на газоне. Молодой человек утверждает, что решил загладить свою вину, посадив во дворе несколько молодых елей. Поскольку сам он несколько дней назад сломал ногу, то молодые деревца сажали по его просьбе друзья. Под этим же видео Хабиров отчитался о первых успехах по борьбе с неправильной парковкой.

Стоит отметить, что само видео некоторым журналистам показалось постановочным. Сомнения вызвал тот факт, что во-первых, нарушителя так быстро нашли, во-вторых, у него вдруг оказались саженцы молодых елок, которые тут же посадили в одном из дворов. И в- третьих, водитель «Мерседеса» уж очень уверенно говорил, что его никто не заставлял извиняться. Все эти моменты натолкнули жителей республики на мысли о «хорошей» постановке.

- За первый день работы наловили только в Уфе 576 любителей парковаться на газонах. Неплохо для начала, но требую от административных комиссий увеличения этих показателей. Не забывайте, что каждая машина, съехавшая с газона – это еще одно облачко пыли, которая осядет потом в наших легких, - написал врио главы республики под этим видеороликом.

Уфимец извиняется за парковку на газоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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