Житель Башкирии обокрал своих родственников, а потом потерял украденные деньги

СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-11T11:48:31+03:00

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Чужие деньги до добра не доводят, особенно, краденные. В этом на собственном примере убедился 21-летний житель села Кага, который украл у своих родственников 60 тысяч рублей, и теперь может отправиться на несколько лет за решетку.

Как рассказал полиции сам потерпевший, 44-летний сельчанин, накануне к нему в гости заходил племянник супруги. После обильных возлияний гость ушел, а когда хозяева решили вздремнуть, вернулся обратно и вытащил из серванта пачку денег. Когда супруги проснулись и обнаружили пропажу, их подозрение сразу пало на гостя, тем более, что он ранее был судим.

Сам же подозреваемый поймал попутку и уехал в город, где снял номер в гостинице и хорошо выспался. Утром воришка решил пообедать и отправился за шаурмой, вот только на кассе обнаружил, что кошелек с оставшимися 55 тысячами рублей исчез. В расстроенных чувствах парень уехал в родное село, где вскоре его задержали полицейские. Родственникам он смог вернуть всего лишь 500 рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU