В Башкирии в столкновении двух автомобилей пострадала женщина

СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-11T11:02:37+03:00

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Вчера, 10 апреля, в Октябрьском произошло ДТП с участием двух автомобилей. На пересечении улиц Горького и Советской столкнулись «Киа Рио» и ВАЗ-2115. По предварительным данным водитель иномарки не уступил при повороте отечественной «легковушке», что и привело к аварии. В результате пострадала 53-летняя пассажирка ВАЗа, с травмами она обратилась за помощью к медикам. Обстоятельства ДТП сейчас уточняют сотрудники дорожной полиции.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых девять человек получили травмы, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU