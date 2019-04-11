2019-04-11T10:24:34+03:00
Общество

В Уфе сотрудники социального центра издевались над бездомными

По словам постояльцев, соцработники их оскорбляют и бьют
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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На невыносимые условия содержания пожаловались бездомные, обратившиеся за помощью в уфимский социальный центр. Постояльцы приюта жалуются, что соцработники часто появляются в нетрезвом виде, оскорбляют и даже избивают тех, кто остался без крова.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», бездомные даже записали видео, где зафиксировали все бесчинства сотрудников центра. Однако постояльцам остается лишь безропотно терпеть издевательства, иначе на ночлег их больше не пустят.

- Пойду на улицу вообще. Выгонят и все. Здесь так поступают с каждым, кто начинает что-то говорить, - жалуется бездомный Алексей С.

Руководство центра, в свою очередь, обещает разобраться с жалобами и сотрудниками, при этом отрицая, что кто-то вообще мог прийти на работу в пьяном виде. Также ситуацией заинтересовался Рим Каюмов, уполномоченный по правам человека в республике.

- Ситуацию возьму на контроль. Действие таких сотрудников дискредитирует работу всех социальных работников, - пообещал Каюмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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