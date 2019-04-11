2019-04-11T10:10:06+03:00
Происшествия

В Башкирии «Нексия Дэу» сбила второклассника

Мальчика с травмами головы доставили в больницу
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: отдел ГИБДД по СтерлитамакуФото: отдел ГИБДД по Стерлитамаку
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В минувший вторник, 9 апреля, в Стерлитамаке произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Днем, на улице Караная Муратова, 40-летний местный житель за рулем «Деу Нексии» сбил второклассника, перебегавшего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Мальчик получил травму головы, и его срочно доставили в больницу. В настоящий момент жизни школьника уже ничего не угрожает.

Сейчас сотрудники стерлитамакской дорожной полиции проверяют обстоятельства случившего и выясняют, почему водитель не заметил школьника и не притормозил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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