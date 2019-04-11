Жители России создали петицию, где просят наказать виновных в гибели 21-летнего срочника из Башкирии

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-11T14:42:17+03:00

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Смерть молодого срочника из Башкирии, подорвавшегося на мине во время прохождения воинской службы в селе Сергеевка Приморского края, вызвала большой общественный резонанс. В интернете даже появилась петиция, созданная женщинами, чьи мужья и дети, проходят срочную службу в российской армии. Они требуют провести доскональное расследование и наказать виновных в гибели 21-летнего парня.

- Не позволим больше убивать наших сыновей! Мы устали от смертей в этой части (воинская часть 44980 в Приморском крае – ред.). Из-за халатного отношения командования части к своим обязанностям гибнут хорошие, здоровые, умные ребята. Когда же закончатся смерти наших детей в мирное время? Ответьте нам за каждый груз 200, за каждую сломанную судьбу, за каждую семью, потерявшую сына, за каждого голодного и оборванного солдата! Ответьте маме Валеры - за что погиб ее сын? Мы требуем принять меры и наказать виновных. Дайте возможность солдатом отслужить в армии, научиться военному делу и вернуться домой живым и здоровым! – требуют возмущенные россияне.

Напомним, что 21-летний Валерий Степанов из Давлекановского района погиб 7 апреля, подорвавшись на мине на учебном полигоне. Молодому срочнику оставалось всего 55 дней до дембеля.

Петиция была создана совсем недавно, но в настоящий момент ее успели подписать около 900 человек, и эта цифра постоянно увеличивается.

ИСТОЧНИК KP.RU