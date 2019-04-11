2019-04-11T08:48:59+03:00
Общество

Стало известно, где находился 13-летний подросток, пропавший под Уфой

Пока волонтеры прочесывали Иглино, мальчик гулял по Уфе
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Стало известно, где находился 13-летний подросток, который ушел днем, 10 апреля, из больницы в Иглино и пропал. Руководство приюта, где воспитывался мальчик, немедленно обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам.

Уже поздно вечером волонтеры сообщили радостную новость: подросток нашелся живым и невредимым. Пока поисковики прочесывали Иглино и окрестности, мальчик вместе с приятелем разгуливал по уфимскому Затону, где его и остановили.

- Мы заметили парня, похожего на пропавшего. Он был одет в камуфляж, а когда спросили, как его зовут, он представился другим именем, поэтому пришлось его отпустить, - рассказывают волонтеры. – Уже позже его задержали полицейские, которые установили его личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов малому и среднему бизнесу
В Уфе сотрудники социального центра издевались над бездомными
В Башкирии «Нексия Дэу» сбила второклассника
В Башкирии трое детей заразились сифилисом
Уфимец, угрожая муляжом пистолета, ограбил пивной магазин и таксиста
В Башкирии разыскивают пропавшего 70-летнего Виктора Зорина
Под Уфой водитель «Дэу Нексии» сбил женщину на пешеходном переходе
Динару Гильмутдинову предложили проводить новые рейды
Из уфимского аэропорта уволили сотрудницу, которая не заметила, как на борт прошла женщина без билета и паспорта
В Уфе на улице Блюхера загорелся гараж с автомобилем
Жители Башкирии увидели в небе метеорит
В Уфе осудили бывшего полицейского за ограбление нескольких офисов микрозаймов
В Уфе женщины смогут бесплатно сдать анализ на вирус папилломы человека
В Башкирии прекращены поиски пропавшего 13-летнего подростка
В Башкирии ушел из больницы и пропал 13-летний Артем Салихов
В Уфе в отношении бывшей высокопоставленной чиновницы возбудили второе уголовное дело
В Уфе задержали женщину, годами истязавшую четверых детей
В Башкирии прекратили поиски 30-летней Юлии Бердиной
В Башкирии на пожаре в многоэтажке погиб мужчина
В Башкирии стало больше ВИЧ-инфицированных
В Башкирии осудили 52-летнего мужчину, по вине которого на пожаре погибли две его маленькие дочери