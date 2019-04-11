Стало известно, где находился 13-летний подросток, пропавший под Уфой

СЕГОДНЯ 08:48 2019-04-11T08:48:59+03:00

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Стало известно, где находился 13-летний подросток, который ушел днем, 10 апреля, из больницы в Иглино и пропал. Руководство приюта, где воспитывался мальчик, немедленно обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам.

Уже поздно вечером волонтеры сообщили радостную новость: подросток нашелся живым и невредимым. Пока поисковики прочесывали Иглино и окрестности, мальчик вместе с приятелем разгуливал по уфимскому Затону, где его и остановили.

- Мы заметили парня, похожего на пропавшего. Он был одет в камуфляж, а когда спросили, как его зовут, он представился другим именем, поэтому пришлось его отпустить, - рассказывают волонтеры. – Уже позже его задержали полицейские, которые установили его личность.

ИСТОЧНИК KP.RU