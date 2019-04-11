2019-04-11T08:27:14+03:00
Происшествия

Уфимец, угрожая муляжом пистолета, ограбил пивной магазин и таксиста

Полицейские уже задержали подозреваемого
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Накануне в полицию поступило сообщение об ограблении пивного магазина в Уфе. Угрожая предметом, похожим на пистолет, мужчина потребовал у продавца отдать ему баллон пива, а также вызвать ему такси.

Под раздачу попал и таксист, приехавший на вызов. Угрожая тем же муляжом пистолета, злоумышленник забрал у него сотовый телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении. По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 43-летний житель Советского района.

- Сейчас подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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