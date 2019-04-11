2019-04-11T08:11:26+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают пропавшего 70-летнего Виктора Зорина

Мужчина страдает потерей памяти
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ориентировка ПСО "Отклик"Фото: ориентировка ПСО "Отклик"
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В Башкирии родные и близкие разыскивают 70-летнего жителя Стерлитамака Виктора Зорина. Мужчина пропал вчера днем, 10 апреля: вышел в домашней одежде из дома на улице Нахимова, и больше его никто не видел. Родные Виктора немедленно забили тревогу, потому что мужчина страдает потерей памяти и может попросту заблудиться. Родственники написали заявление о пропаже в полицию и обратились за помощью к волонтерам-поисковикам.

Был одет: рубашка клетчатая темно-вишневого цвета с длинным рукавом, трико черного цвета, домашние тапочки коричневого цвета.

Если вам что-то известно о местонахождении Виктора Зорина, просьба сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(987)10-60-601.

ИСТОЧНИК KP.RU

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