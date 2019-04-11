Динару Гильмутдинову предложили проводить новые рейды

СЕГОДНЯ 07:30 2019-04-11T07:30:34+03:00

Представитель Федерации автовладельцев России в РБ, отметил, что в Башкирии очень много аварий

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Вчера, 10 апреля, к начальнику ГИБДД Башкирии обратился представитель Федерации автовладельцев России в РБ. Мужчина предложил проводить совместные рейды, поскольку в республике очень много аварий.

- Дело в том, что он крайне обеспокоен состоянием аварийности в республике. И, как гражданин с активной гражданской позицией, предложил организовать проведение совместных профилактических мероприятий по выявлению и пресечению грубых нарушений ПДД, связанных с употреблением спиртных напитков, - написал Гильмутдинов.

Главный госавтоинспектор региона отметил, что согласился на такое предложение и обрадовался, что состояние дорожной безопасности не оставляет равнодушными жителей Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU