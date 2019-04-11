В Уфе на улице Блюхера загорелся гараж с автомобилем
К счастью, в огне не пострадали люди
фото: УГЗ Уфы
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Вчера, 10 апреля, около 16 часов в управление гражданской защиты Уфы поступило сообщение, что на улице Блюхера, 15/5 горит гаражный кооператив.
На место из-за угрозы распространения огня выехал усиленный состав: спасатели и пожарные. Вместе они потушили пожар, вскрыли гаражные боксы, сделали проливку конструкций.
В огне из людей никто не пострадал, погибших тоже нет. Стихия повредила лишь сам гараж и автомобиль, который в нем находился, он практически сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU