2019-04-11T07:05:10+03:00
Происшествия

В Уфе на улице Блюхера загорелся гараж с автомобилем

К счастью, в огне не пострадали люди
Эльвина АПАРИНА
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фото: УГЗ Уфыфото: УГЗ Уфы
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Вчера, 10 апреля, около 16 часов в управление гражданской защиты Уфы поступило сообщение, что на улице Блюхера, 15/5 горит гаражный кооператив.

На место из-за угрозы распространения огня выехал усиленный состав: спасатели и пожарные. Вместе они потушили пожар, вскрыли гаражные боксы, сделали проливку конструкций.

В огне из людей никто не пострадал, погибших тоже нет. Стихия повредила лишь сам гараж и автомобиль, который в нем находился, он практически сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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