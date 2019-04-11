2019-04-11T06:51:37+03:00
Общество

Жители Башкирии увидели в небе метеорит

«Светящийся шар» попал в объективы видеорегистраторов
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: скриншот видеофото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В Башкирии местные жители увидели в небе метеорит. Видеозапись появилась у телеканала ГТРК «Башкортостан».

На западе республики на небе виден светящийся шар, который приближается к земле. Именно этот момент запечатлел видеорегистратор.

Странный предмет в небе увидели и жители Илишевского района. Шар не просто не светится, а горит.

Отметим, что похожие «шары» в начале апреля засветились в Красноярске и Самаре. Ученые тогда назвали их болидами. Это крупный и яркий метеорит, который сохраняет цельную структуру в атмосфере Земли. Его полет сопровождается ярким свечением и звуком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Динару Гильмутдинову предложили проводить новые рейды
Из уфимского аэропорта уволили сотрудницу, которая не заметила, как на борт прошла женщина без билета и паспорта
В Уфе на улице Блюхера загорелся гараж с автомобилем
В Уфе осудили бывшего полицейского за ограбление нескольких офисов микрозаймов
В Уфе женщины смогут бесплатно сдать анализ на вирус папилломы человека
В Башкирии прекращены поиски пропавшего 13-летнего подростка
В Башкирии ушел из больницы и пропал 13-летний Артем Салихов
В Уфе в отношении бывшей высокопоставленной чиновницы возбудили второе уголовное дело
В Уфе задержали женщину, годами истязавшую четверых детей
В Башкирии прекратили поиски 30-летней Юлии Бердиной
В Башкирии на пожаре в многоэтажке погиб мужчина
В Башкирии стало больше ВИЧ-инфицированных
В Башкирии осудили 52-летнего мужчину, по вине которого на пожаре погибли две его маленькие дочери