Жители Башкирии увидели в небе метеорит

СЕГОДНЯ 06:51 2019-04-11T06:51:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии местные жители увидели в небе метеорит. Видеозапись появилась у телеканала ГТРК «Башкортостан».

На западе республики на небе виден светящийся шар, который приближается к земле. Именно этот момент запечатлел видеорегистратор.

Странный предмет в небе увидели и жители Илишевского района. Шар не просто не светится, а горит.

Отметим, что похожие «шары» в начале апреля засветились в Красноярске и Самаре. Ученые тогда назвали их болидами. Это крупный и яркий метеорит, который сохраняет цельную структуру в атмосфере Земли. Его полет сопровождается ярким свечением и звуком.

ИСТОЧНИК KP.RU