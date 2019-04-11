Жители Башкирии увидели в небе метеорит
«Светящийся шар» попал в объективы видеорегистраторов
фото: скриншот видео
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В Башкирии местные жители увидели в небе метеорит. Видеозапись появилась у телеканала ГТРК «Башкортостан».
На западе республики на небе виден светящийся шар, который приближается к земле. Именно этот момент запечатлел видеорегистратор.
Странный предмет в небе увидели и жители Илишевского района. Шар не просто не светится, а горит.
Отметим, что похожие «шары» в начале апреля засветились в Красноярске и Самаре. Ученые тогда назвали их болидами. Это крупный и яркий метеорит, который сохраняет цельную структуру в атмосфере Земли. Его полет сопровождается ярким свечением и звуком.
ИСТОЧНИК KP.RU