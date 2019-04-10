В Башкирии прекращены поиски пропавшего 13-летнего подростка

СЕГОДНЯ 20:11 2019-04-10T20:56:06+03:00

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Сегодня, 10 апреля, в башкирском Иглино бесследно пропал 13-летний подросток. 13-летний Артур С. ушел из местной больницы примерно в 13:00 и обратно не вернулся. Родные и близкие парня тут же обратились в полицию, затем к поискам присоединились волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа».

Добровольцы разослали ориентировку на пропавшего подростка по социальным сетям и готовы были уже выехать на его поиски из Уфы. Но пришла радостная новость: Артур найден, с ним все в порядке. О том, где все это время находился 13-летний мальчик, не сообщается.

Волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа» благодарят всех неравнодушных за содействие в поисках пропавшего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU