2019-04-10T19:07:33+03:00
Общество

В Башкирии ушел из больницы и пропал 13-летний Артем Салихов

Парня разыскивают полицейские и волонтеры
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня, 10 апреля, из Иглинской больницы около 13:00 ушел 13-летний Артур Салихов. С тех пор о местонахождении парня ничего не известно. Обеспокоенные родные и близкие обратились в полицию и к волонтерам поискового отряда «Поиск детей – Уфа». Всех неравнодушных жителей Башкирии просят оказать содействие в его поисках.

Приметы Артура Салихова: на вид 15-16 лет, рост 164-164 сантиметров, крепкого телосложения, светло-русые волосы, широкий нос.

В день пропажи Артур был одет в темные джинсы и темную футболку, темные кроссовки, пятнистую ветровку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Артура Салихова, просят связаться с волонтерами по телефонам: 8-927-969-89-19 или 89173835687 или позвонить в полицию по номерам 02 или 020 (для мобильных).

ИСТОЧНИК KP.RU

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