В Уфе задержали женщину, годами истязавшую четверых детей

СЕГОДНЯ 17:43 2019-04-10T17:46:59+03:00

Она попыталась скрыться от следствия, но была поймана

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Сотрудники МВД по Башкирии задержали в Уфе 46-летнюю местную жительницу, подозреваемую в истязании малолетних детей. Как сообщает пресс-служба регионального следкома, в отношении нерадивой матери возбуждено уголовное сразу по двум статьям.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что с августа 2014 по февраль 2019 года она регулярно избивала двоих своих и двоих приемных детей. Отцу о регулярных побоях было неизвестно – женщина попросту запрещала ему об этом рассказывать. Сейчас 14-летняя девочка и 11-летний мальчик проживают с отцом, а двое мальчиков, 10 и 7 лет, находятся в отделении социальной реабилитации для несовершеннолетних.

- После возбуждения в отношении женщины уголовного дела она скрылась от органов следствия, в связи с чем, была объявлена в федеральный розыск, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

Сегодня, 10 апреля, подозреваемую удалось задержать: полицейские вышли на ее след в Уфе. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU