В Уфе осудили бывшего полицейского за ограбление нескольких офисов микрозаймов

СЕГОДНЯ 06:44 2019-04-11T06:44:54+03:00

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В Советском районном суде Уфы вынесли приговор в отношении 22-летнего бывшего полицейского полка патрульно-постовой службы. Мужчина признан виновным в разбойном нападении на офисы микрозаймов.

Как сообщает прокуратура РБ, с ноября 2017 по октябрь 2018 года бывший страж порядка напал на девять офисов и похитил 390 тысяч рублей.

Экс-полицейский заходил в офисы здание и, убедившись в отсутствии посетителей, требовал от менеджеров передачи денежных средств, угрожая им при этом ножом. Свое лицо он скрывал шапкой и высоким воротником или шарфом. На каждое из преступлений он брал с собой разные ножи, выбрасывая их после совершения разбоя. С мест преступления он уезжал на такси.

Полицейским удалось вычислить его по номеру телефона, с которого заказывались автомашины. Подозреваемого задержали на рабочем месте.

- Подсудимый полностью признал вину в совершении преступлений и возместил причинённый ущерб. Первоначально он утверждал, что указанная сумма была нужна ему для выплаты долга знакомому, но затем сознался, что тратил деньги на личные нужды, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Он был уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU