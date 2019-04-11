2019-04-11T06:27:55+03:00
Здоровье

В Уфе женщины смогут бесплатно сдать анализ на вирус папилломы человека

Эта инфекция вызывает рак
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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В столице Башкирии каждая женщина от 30 до 39 лет сможет пройти обследование на наличие вируса папилломы человека в организме. Для этого нужно просто обратиться в женскую консультацию по месту жительства. Об этом сообщает «UfacityNews.ru».

Такое решение приняли во время совещания гинекологов в Республиканском медико-генетическом центре. На данный момент все консультации осведомлены об этом и готовы к приему.

Отметим, что ВПЧ – это инфекция, передаваемая половым путем. Вирус может вызвать рак шейки матки, горла, женских и мужских половых органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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