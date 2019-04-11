В Уфе женщины смогут бесплатно сдать анализ на вирус папилломы человека
Эта инфекция вызывает рак
фото: архив КП
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В столице Башкирии каждая женщина от 30 до 39 лет сможет пройти обследование на наличие вируса папилломы человека в организме. Для этого нужно просто обратиться в женскую консультацию по месту жительства. Об этом сообщает «UfacityNews.ru».
Такое решение приняли во время совещания гинекологов в Республиканском медико-генетическом центре. На данный момент все консультации осведомлены об этом и готовы к приему.
Отметим, что ВПЧ – это инфекция, передаваемая половым путем. Вирус может вызвать рак шейки матки, горла, женских и мужских половых органов.
ИСТОЧНИК KP.RU