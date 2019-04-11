Под Уфой водитель «Дэу Нексии» сбил женщину на пешеходном переходе
ДТП произошло в районе поселка Тимашево
фото: отдел ГИБДД по Уфе
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Вчера днем, 9 апреля, под Уфой недалеко от поселка Тимашево произошла авария с участием пешехода.
Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, 35-летний водитель «Дэу Нексии», житель Иглинского района республики, на Бирском тракте сбил женщину, которая переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. 67-летняя пенсионерка получила травмы головы. К счастью, после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.
Всего за минувшие сутки в Уфе произошло 65 дорожно-транспортных происшествий, в трех дорожных авариях пострадали три человека.
ИСТОЧНИК KP.RU