2019-04-10T12:58:21+03:00
Происшествия

Житель Башкирии на тракторе протаранил машину судебных приставов

Инцидент произошел в Баймаке
Эльвина АПАРИНА
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В Баймаке на днях мужчина на тракторе с ковшом протаранил ведомственный автомобиль, когда приставы приехали закрывать его автомойку, которую он организовал незаконно. Об этом сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».

Оказалось, что у новоиспеченного предпринимателя не было необходимых документов для открытия автомойки. Мужчина был предупрежден, что ему грозят штрафы и санкции, но тот проигнорировал замечания. Тогда приставы приехали к нему на автомойку, чтобы опечатать технику и само помещение.

Разъяренный хозяин сел в трактор и намеренно протаранил их машину. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Теперь мужчину могут привлечь к уголовной ответственности за порчу имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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