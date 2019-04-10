Житель Башкирии на тракторе протаранил машину судебных приставов

СЕГОДНЯ 12:58 2019-04-10T12:58:21+03:00

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В Баймаке на днях мужчина на тракторе с ковшом протаранил ведомственный автомобиль, когда приставы приехали закрывать его автомойку, которую он организовал незаконно. Об этом сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».

Оказалось, что у новоиспеченного предпринимателя не было необходимых документов для открытия автомойки. Мужчина был предупрежден, что ему грозят штрафы и санкции, но тот проигнорировал замечания. Тогда приставы приехали к нему на автомойку, чтобы опечатать технику и само помещение.

Разъяренный хозяин сел в трактор и намеренно протаранил их машину. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Теперь мужчину могут привлечь к уголовной ответственности за порчу имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU