В Башкирии закрыли четыре павильона с шаурмой
В Салавате судебные приставы приостановили деятельность четырех закусочных по продаже шаурмы. Выяснилось, что в кафе незаконно работали мигранты.
Четырех гражданин Узбекистана работодатель взяла на работу, несмотря на то, что у тех не было гражданства. Нарушение она не устранила в срок.
Тогда на место выехали судебные приставы и закрыли закусочные на 14 суток, работодатель предупреждена об административной, а также уголовной ответственности в случае несанкционированного возобновления работы.
Приставы напоминают работодателям, что допуск мигранта к работе без соответствующих документов чреват последствиями. Организации (предпринимателю) грозит штраф от 250 000 до 800 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток; руководителю – штраф от 25 000 до 50 000 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU