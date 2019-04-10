В Башкирии закрыли четыре павильона с шаурмой

СЕГОДНЯ 13:42 2019-04-10T13:42:33+03:00

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В Салавате судебные приставы приостановили деятельность четырех закусочных по продаже шаурмы. Выяснилось, что в кафе незаконно работали мигранты.

Четырех гражданин Узбекистана работодатель взяла на работу, несмотря на то, что у тех не было гражданства. Нарушение она не устранила в срок.

Тогда на место выехали судебные приставы и закрыли закусочные на 14 суток, работодатель предупреждена об административной, а также уголовной ответственности в случае несанкционированного возобновления работы.

Приставы напоминают работодателям, что допуск мигранта к работе без соответствующих документов чреват последствиями. Организации (предпринимателю) грозит штраф от 250 000 до 800 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток; руководителю – штраф от 25 000 до 50 000 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU