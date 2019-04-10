В Башкирии прекращены поиски 12-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 11:35 2019-04-10T11:41:55+03:00

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В Октябрьском прекратили поиски 12-летнего мальчика, которого искали целые сутки. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт». Информацию подтвердила и опекун ребенка. К счастью, ребенка отыскали живым и здоровым.

- Мне отправили адрес. Сказали, что сын там, живой и здоровый. Это частный дом за городом, ехать не очень далеко, - говорит Наталья.

Как школьник туда добрался и что он там делал, пока неизвестно.

Напомним, что он пропал 9 апреля. Ребенок ушел из дома после того, как нарушил наказание и взял поиграть планшет. Он убежал без верхней одежды. Благо все завершилось благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU