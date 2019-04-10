2019-04-10T14:18:35+03:00
Происшествия

В Башкирии осудили 52-летнего мужчину, по вине которого на пожаре погибли две его маленькие дочери

Мужчину приговорили к условному сроку
Эльвина АПАРИНА
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фото: МЧС по РБфото: МЧС по РБ
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В Туймазинском районе вынесли приговор в отношении 52-летнего мужчины. По его вине в декабре 2018 года на пожаре погибли две его дочери. Его обвинили в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Напомним, серьезный пожар разгорелся 25 декабря в селе Старые Кандры Туймазинского района Башкирии. Огонь в доме вспыхнул рано утром.. Когда пожарные приехали на место, частный дом размером четыре на восемь и надворные постройки уже полыхали ярким пламенем. В огне погибли двое девочек-сестер. Их мать в это время бегала звать соседей на помощь. В доме проживала семья Додовых – 52-летний Рахимчон и 31-летняя Замира с двумя детьми.

Следователи установили, что отец детей, зная об аварийном пожароопасном режиме работы электрической сети в доме, 24 декабря, покидая дом, оставил без присмотра включенный в электрическую сеть электрообогреватель, находящийся в сарае. Он замкнул, из-за чего и разгорелся пожар.

- Мужчина признал вину в предъявленном обвинении и ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства. Суд приговорил его к условному сроку лишения свободы на один год и три месяца с испытательным сроком на два года, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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