29-летнего жителя Башкирии приговорили к девяти годам лишения свободы за распространение психотропных веществ

СЕГОДНЯ 07:08 2019-04-12T07:08:53+03:00

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В Гафурийском межрайонном суде вынесли приговор в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчина признан в незаконном сбыте психотропных веществ в значительном размере.

Как сообщили в прокуратуре, в январе 2018 года он решил организовать незаконный сбыт имевшихся у него медикаментов, содержавших психотропные вещества и запрещенных к свободной продаже. Он оборудовал «закладку» с 64 таблетками и за пять тысяч рублей выдал покупателю адрес тайника. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.

Свою вину он не признал. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU