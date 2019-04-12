2019-04-12T07:08:53+03:00
Происшествия

29-летнего жителя Башкирии приговорили к девяти годам лишения свободы за распространение психотропных веществ

Мужчина не признал вину
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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В Гафурийском межрайонном суде вынесли приговор в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчина признан в незаконном сбыте психотропных веществ в значительном размере.

Как сообщили в прокуратуре, в январе 2018 года он решил организовать незаконный сбыт имевшихся у него медикаментов, содержавших психотропные вещества и запрещенных к свободной продаже. Он оборудовал «закладку» с 64 таблетками и за пять тысяч рублей выдал покупателю адрес тайника. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.

Свою вину он не признал. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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