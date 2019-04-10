2019-04-10T16:45:06+03:00
Общество

В Башкирии прекратили поиски 30-летней Юлии Бердиной

Женщину нашли живой
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Уфе прекратили поиски 30-летней местной жительницы Юлии Бердиной. К счастью, женщину отыскали живой. Об этом сообщили волонтеры организации «Лиза Алерт». Где находилась женщина, и при каких обстоятельствах ее нашли, не уточняется.

Напомним, что она пропала 8 апреля – вышла из дома и не вернулась. Родные сразу же забили тревогу, обратились к поисковикам, потому что Юлия нуждалась в медицинской помощи. Благо, все завершилось благополучно.

Если у вас пропал родственник, позвоните и сообщите об этом в поисковый отряд: 8 800 700 54 52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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