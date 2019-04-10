2019-04-10T11:03:53+03:00
Происшествия

В Уфе задержали банду наркодилеров

Каждый из них делал по 10 закладок в день
Эльвина АПАРИНА
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фото: МВД по РБфото: МВД по РБ
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В Уфе полицейские задержали группу подозреваемых в сбыте наркотиков. Двое жителей Ульяновска распространяли запрещенные средства в столице Башкирии.

Злоумышленников задержали с поличным возле дома по проспекту Октября. Как сообщили в МВД по РБ, каждый распространитель делал около десятка закладок в день в подъездах, водопроводных трубах или закапывал в землю в условленном месте.

Предполагаемые преступники сняли квартиру в микрорайоне Сипайлово, где фасовали наркотик на более мелкие партии для конечных потребителей. Стражи порядка изъяли у них более 100 граммов метадона, свыше 25 граммов героина и около 2 граммов амфетамина.

30-ти и 36-летние подозреваемые признались, что сами употребляют наркотики. Они зарабатывали себе на очередную дозу, занимаясь сбытом.

В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по

ч.3 ст. 228.1 УК РФ. Оба задержанных признали свою вину и находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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