В Башкирии 12-летний мальчик пропал после наказания за «двойку»: волонтеры срочно выехали на место

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-10T09:38:49+03:00

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Вчера, 9 апреля, в Октябрьском пропал 12-летний Илья Звягинцев. «Комсомолка» связалась с опекуном мальчика Натальей и узнала подробности его исчезновения.

- В понедельник он получил двойку, за что был наказан. Мы забрали у него планшет. Вчера он пришел домой и взял его, на что моя старшая дочь ему сказала «Зачем ты берешь планшет, ты же наказан!», он ответил «Просто». Тогда та сказала ему, мол, ладно, сам будешь с мамой разбираться. Тогда, с ее слов, он оставил все дома – телефон, ключи, планшет, верхнюю одежду и просто ушел, - плачет Наталья, приемная мать.

Местные жители видели Илью в 18 часов вечера, мальчик направлялся в дворы 20-го микрорайона в Октябрьском. С этого времени на глаза он больше никому не попадался. Сам он из неблагополучной семьи, поэтому тетя взяла над ним опеку.

- Один раз уже он так сбегал, в том году. Испытывал мое терпение. К счастью, мы сами его нашли без полиции. В этот раз как-то страшно, очень надеемся найти его, - говорит Наталья.

Приметы: рост 160 см., волосы русые короткие;

Был одет в темные брюки, светло-серую толстовку на замке без капюшона, белое поло, черные полусапожки;

При себе у него был темно-синий рюкзак.

Если вам известно о его местонахождении просьба сообщить в полицию или волонтерам 8-927-969-89-19, 8-927-941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU