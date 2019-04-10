В Башкирии столкнулись две иномарки, пострадали два человека
ДТП произошло из-за невнимательности одного из водителей
фото: ГИБДД по РБ
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Вчера, 9 апреля, около полудня в Иглинском районе произошла авария с двумя пострадавшими.
Как сообщили в ГИБДД по республике, на автодороге Уфа-Иглино-Красная горка столкнулись «Киа Рио» и «Киа Спектра». ДТП произошло из-за невнимательности одного из водителей.
43-летний уфимец за рулём «Киа Рио» при развороте не пропустил попутную «Киа Спектра».
В результате удара пострадали сам предполагаемый виновник дорожного происшествия и его 57-летняя пассажирка. Они получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU