В Башкирии столкнулись две иномарки, пострадали два человека

СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-10T12:18:14+03:00

ДТП произошло из-за невнимательности одного из водителей

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Вчера, 9 апреля, около полудня в Иглинском районе произошла авария с двумя пострадавшими.

Как сообщили в ГИБДД по республике, на автодороге Уфа-Иглино-Красная горка столкнулись «Киа Рио» и «Киа Спектра». ДТП произошло из-за невнимательности одного из водителей.

43-летний уфимец за рулём «Киа Рио» при развороте не пропустил попутную «Киа Спектра».

В результате удара пострадали сам предполагаемый виновник дорожного происшествия и его 57-летняя пассажирка. Они получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU