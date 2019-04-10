В столкновении двух иномарок на трассе Уфа-Оренбург пострадали женщина и ее 6-летний сын

СЕГОДНЯ 08:06 2019-04-10T08:06:13+03:00

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Вчера днем, 9 апреля, в Мелеузовском районе Башкирии произошла серьезная авария, в которой пострадал ребенок.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, на автодороге Уфа-Оренбург столкнулись две иномарки. 29-летняя жительница Ямало-Ненецкого округа ехала за рулём «Mitsubishi Pajero Sport» в сторону Оренбурга. При обгоне женщина въехала в попутный, поворачивающий налево, «Opel Corsa». Удар был такой силы, что автомобили буквально раскидало по проезжей части.

В результате ДТП пострадали предполагаемая виновница аварии, ее шестилетний сын и 29-летняя подруга из Кумертау. Они получили различные травмы.

Всего за минувшие сутки дорогах республики произошло десять автоаварий, в которых 16 человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU