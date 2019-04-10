С начала года к Радию Хабирову через соцсети обратились более 15 тысяч человек
В Доме республики прошла встреча Радия Хабирова с рабочей группой по обращению граждан в социальных сетях. Руководительница группы Елена Прочаковская рассказала, что к главе региона в течение 2019 года уже обратились более 22 тысяч граждан. Около 15 тысяч из них сделали это через социальные сети.
Специалисты также отметили, что поступившие вопросы в основном касаются недостатков в работе сферы ЖКХ, здравоохранения и транспорта. Многие из них в дальнейшем выносились на «Здравчас», «Стройчас» и другие.
В особенности в рабочей группе отметили плюсы системы «Инцидент», которая уже зарекомендовала себя эффективным инструментов. По словам Прочаковской, практически ни одна жалоба не проходит мимо властей и не остается без ответа.
ИСТОЧНИК KP.RU