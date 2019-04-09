В Уфе задержали лже-газовиков, обкрадывавших пенсионеров

СЕГОДНЯ 18:35 2019-04-09T18:35:38+03:00

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Вчера, 8 апреля, в Уфе в полицию поступили два похожих заявления о краже. Две пожилые супружеские пары рассказали, что к ним в квартиру наведывались незнакомцы, представлявшиеся газовиками, после визита которых у пенсионеров исчезали все накопления. Пока один из лже-работников находился на кухне, якобы проверяя исправность газовой плиты, второй осматривал шкафы и тумбочки, где пожилые люди хранили деньги.

По горячим следам полицейские задержали двух мужчин и женщину в возрасте от 34 до 49 лет. Все они оказались жителями Рязанской области, и при задержании пытались убедить сотрудников полиции, что они обычные торговцы постельным бельем. Впрочем, под тяжестью собранных улик, троица быстро созналась в двух эпизодах краж. Выяснилось, что за один день они умудрились похитить около 100 тысяч рублей. Сейчас подельников проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

- По факту краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU