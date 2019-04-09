2019-04-09T18:35:38+03:00
Происшествия

В Уфе задержали лже-газовиков, обкрадывавших пенсионеров

За один день мошенники обчистили квартиры двух пожилых супружеских пар
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Вчера, 8 апреля, в Уфе в полицию поступили два похожих заявления о краже. Две пожилые супружеские пары рассказали, что к ним в квартиру наведывались незнакомцы, представлявшиеся газовиками, после визита которых у пенсионеров исчезали все накопления. Пока один из лже-работников находился на кухне, якобы проверяя исправность газовой плиты, второй осматривал шкафы и тумбочки, где пожилые люди хранили деньги.

По горячим следам полицейские задержали двух мужчин и женщину в возрасте от 34 до 49 лет. Все они оказались жителями Рязанской области, и при задержании пытались убедить сотрудников полиции, что они обычные торговцы постельным бельем. Впрочем, под тяжестью собранных улик, троица быстро созналась в двух эпизодах краж. Выяснилось, что за один день они умудрились похитить около 100 тысяч рублей. Сейчас подельников проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

- По факту краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе двое мужчин пытались купить продукты на деньги «Банка приколов»
Житель Башкирии жестоко избил и пытался задушить собственную дочь
В Уфе трехлетний ребенок оказался один в запертой квартире
Радий Хабиров о запрете парковаться на газонах: «Выловим всех и оштрафуем»
В Башкирии главу сельсовета будут судить за гибель 6-летнего ребенка
В Уфе пропала 30-летняя Юлия Бердина
Здание ресторана «Тинькофф» в Уфе выставили на продажу
В Башкирии прекращены поиски пропавшей два месяца назад 21-летней Дианы Кайновой
В прошлом году экономика Башкирии выросла на 1% - Радий Хабиров
В одной из школ Уфы распылили газовый баллончик
В Уфе арестовали мужчину, домогавшегося 10-летнюю девочку
Продолжает улыбаться сквозь боль: 20-летней Юлии Емельяновой из Башкирии поставили страшный диагноз
В Башкирии приняли закон о штрафах за парковку на газонах
За девушку из Башкирии отдали 4389 голосов на Мисс Россия-2019
В Башкирии водитель без прав сбил насмерть 80-летнего дедушку
Власти Уфы отчитали горожан за грязные машины
В Уфе экстренно приземлился самолет Москва – Новосибирск
Житель Башкирии избил приятеля до смерти из-за телефона
В Уфе с помощью квадрокоптера пытались передать в колонию мобильный телефон
В Башкирии бывшие полицейские получили условные сроки за избиение водителя