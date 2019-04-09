Житель Башкирии жестоко избил и пытался задушить собственную дочь

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-09T16:55:04+03:00

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На днях в полицию обратилась 34-летняя жительница города Октябрьского, которая заявила, что ее пытался убить родной отец. Как рассказала женщина, она пригласила 56-летнего родителя к себе в гости. Выпив за встречу, дочь стала высказывать претензии, что отец долго не приезжал к ней и не помогал. Возмущенный обвинениями пожилой мужчина схватил дочь за волосы и начал душить, а когда та стала задыхаться, повалил ее на пол и начал избивать ногами по голове. На шум и крики прибежала свекровь женщины, которая оттолкнула обезумевшего мужчину. Дебошир собрался и ушел, но вскоре вернулся и начал ломиться в квартиру. Перепуганные женщины, опасаясь за свою жизнь, вызвали полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU