В Башкирии 83-летнюю бабушку забили до смерти из-за двух тысяч рублей
В Башкирии будут судить 42-летнего мужчину и 51-летнюю женщину. Они обвиняются в жестоком убийстве пожилой женщины.
В апреле прошлого года парочка явилась к 83-летней пенсионерке за деньгами. Они знали, что та всегда получает пенсию 16-го апреля. Бабушка отказалась давать деньги, ведь те и так задолжали ей. Тогда гостья взяла молоток и стала бить им бабушку по затылку. Сожитель женщины не остался в стороне – он несколько раз ударил несчастную пенсионерку скалкой по голове.
Хозяйка дома умерла на месте. Мужчина сразу ушел, а его сообщница обшарила дом и нашла 2 тысячи рублей. С ними она и сбежала. Тело бабушки лишь спустя время обнаружила соседка, заглянувшая ее проведать.
В Следственном комитете по Башкирии рассказали, что обвиняемый мужчина во всем признался, а его подельница отрицает свою причастность и не намерена давать показания.
- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении Следкома по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU