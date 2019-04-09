В Уфе трехлетний ребенок оказался один в запертой квартире

СЕГОДНЯ 15:56 2019-04-09T15:56:57+03:00

Спасателям пришлось пробираться к нему через балкон

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Вчера, 8 апреля, сотрудникам аварийно-спасательной службы пришлось вызволять из заточения трехлетнего ребенка. Родители малыша ушли, а тот умудрился нечаянно запереть входную дверь. Открыть ее ребенок уже не мог. Спасателям пришлось пробираться в квартиру через балкон пятого этажа. Изнутри они смогли отпереть дверь.

Как рассказали в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям, это уже второй вызов на деблокирование двери за два дня.

Спасатели призывают взрослых быть бдительнее, не оставлять малышей одних дома и принимать меры, чтобы те не могли закрыться в помещении изнутри.

ИСТОЧНИК KP.RU