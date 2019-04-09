В Уфе трехлетний ребенок оказался один в запертой квартире
Спасателям пришлось пробираться к нему через балкон
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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Вчера, 8 апреля, сотрудникам аварийно-спасательной службы пришлось вызволять из заточения трехлетнего ребенка. Родители малыша ушли, а тот умудрился нечаянно запереть входную дверь. Открыть ее ребенок уже не мог. Спасателям пришлось пробираться в квартиру через балкон пятого этажа. Изнутри они смогли отпереть дверь.
Как рассказали в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям, это уже второй вызов на деблокирование двери за два дня.
Спасатели призывают взрослых быть бдительнее, не оставлять малышей одних дома и принимать меры, чтобы те не могли закрыться в помещении изнутри.
ИСТОЧНИК KP.RU