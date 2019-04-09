2019-04-09T14:38:38+03:00
Происшествия

В Башкирии главу сельсовета будут судить за гибель 6-летнего ребенка

Он обвиняется в халатности
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Шестилетний Вильназ утонул в пруду мясоконсервного комбинатаШестилетний Вильназ утонул в пруду мясоконсервного комбината
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Главе Верхнекигинского сельсовета предъявили обвинение в халатности, повлекшей гибель ребенка.

Трагедия разыгралась 30 апреля прошлого года в деревне Кизетамак. В местном пруду, куда сбрасывали отходы мясоконсервного завода, нашли тело шестилетнего Вильназа З. Он пошел играть и провалился под лед. Ребенка пытались вытащить родные – папа и дедушка, однако и они угодили в жижу из крови и нечистот. Взрослые смогли выбраться, а ребенок утонул.

В Следкоме по Башкирии рассказали, что яма была заброшена и в период половодья в ней скапливалось много воды. При этом территория котлована не была огорожена. Глава сельсовета вообще не принял никаких мер, чтобы устранить опасность.

- В настоящее время следователи продолжают проводить следственные действия, направленные на окончание расследования, - пояснили в Следкоме по Башкирии.

У погибшего мальчика с собой была игрушка

У погибшего мальчика с собой была игрушка

ИСТОЧНИК KP.RU

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