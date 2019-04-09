В Уфе двое мужчин пытались купить продукты на деньги «Банка приколов»

СЕГОДНЯ 17:54 2019-04-09T17:54:25+03:00

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Вчера около 16.00 дня сорудников росгвардии вызвали в магазин на улице Комсомольской. Тревожную кнопку нажала продавец.

Она рассказала, что ранее в магазин зашли двое нетрезвых мужчин. Они взяли алкоголя и выпечки, а на кассе протянули ей купюру в 1000 рублей. Банкнота сразу смутила женщину, и она вызвала стражей порядка. Деньги оказались из «Банка приколов». Осознав, что их раскрыли, мужчины бросили покупки и кинулись прочь.

Сотрудники задержали их неподалеку, продавец опознала обоих.

- Задержанные ранее судимые уфимцы 27 и 31 лет переданы полиции для дальнейшего разбирательства, - заявили в пресс-службе Росгвардии по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU